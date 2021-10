Anderlecht bedenkt nieuw concept voor spelerstunnel… zonder Axel Witsel

Anderlecht stak de spelerstunnel in het Lotto Park in een nieuw jasje. Voor de topper tegen Club Brugge (1-1) zag het er piekfijn uit met foto’s van paars-witte legendes tegen de muur van de RSCA-kleedkamer.

Van Rensenbrink over Nilis tot Kompany. Aan de andere kant prijkten de namen van andere topspelers die ooit in het Astridpark aantraden: Anderlecht-spelers, maar ook tegenstanders als Dino Zoff of Andoni Zubizarreta. Alles kwam tijdens de topper in beeld op Eleven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Groot was echter de verbazing van de fans toen ze ook de naam van Axel Witsel zagen. Goeie voetballer, maar ook de man die in dit stadion het been brak van Wasilewski. De supporters traden meteen in actie. Via de fanboard, die de dialoog tussen de club en de trouwe fans moet verbeteren, lieten ze weten dat dit als “een mes in hun rug” aanvoelde en vroegen ze dat die naam samen met alle andere namen die niets met Anderlecht te maken hebben, zouden worden verwijderd.

Anderlecht erkende de gevoeligheid meteen en benadrukte dat het om een testconcept ging. Er komt nu snel een nieuw concept met alleen RSCA-namen, zonder de naam van Witsel.(jug)