Protest nadat Duits-joodse zanger ketting met davidster moet afdoen in hotel

Honderden mensen hebben dinsdagavond gedemonstreerd bij een hotel in het Oost-Duitse Leipzig omdat een Duits-joodse zanger daar zou zijn gevraagd om zijn ketting met davidster af te doen. De aanwezigen wilden hun solidariteit betuigen met de muzikant Gil Ofarim en met Duitse joden in het algemeen.

Ofarim plaatste op Instagram beelden waarop hij vertelt dat een medewerker bij de hotelreceptie hem had toegeroepen de davidster, een joods symbool, te verwijderen voordat hij kon worden ingecheckt. Hij zou al vijftien minuten zijn genegeerd, terwijl andere gasten wel werden geholpen. De video leidde onder meer bij joodse organisaties tot verontwaardiging. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake was van jodenhaat. Als het is gezegd, is het duidelijk antisemitisme, aldus een zegsman.

De directie van het betrokken Westin-hotel zegt het incident uiterst serieus te nemen. Volgens Duitse media zijn medewerkers naar huis gestuurd.

Gil is de zoon van de Israëlische zanger Abi Ofarim, die vooral in de jaren zestig met zijn toenmalige vrouw Esther als zangduo Esther & Abi Ofarim internationaal bekend was, onder meer met het lied Cinderella Rockefella.

© AP