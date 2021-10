Cijfers nucleair arsenaal opnieuw openbaar: Verenigde Staten hebben 3.750 kernkoppen

“De Verenigde Staten publiceren nieuwe, gedeclassificeerde informatie over het Amerikaanse nucleaire arsenaal, om de openbare informatie van september 2017 bij te werken”, klinkt het in een persbericht. “Transparantie over het kernwapenarsenaal is belangrijk voor de ‘non-proliferatie’ (tegengaan van verspreiding, red.) en ontwapening, omwille van de engagementen voor het internationale Non-proliferatieverdrag (NPV)”, dixit Buitenlandse Zaken in Washington.

Sinds 30 september 2017 zette het Amerikaanse leger de modernisering van de kernwapens voort, met de ontmanteling van 711 kernkoppen. Maar in die periode daalde het totale aantal ‘actieve’ kernkoppen weliswaar maar met 72 stuks: in 2017 was er sprake van 3.822 kernkoppen. Tegenover de cijfers van eind september 2019 is er sprake van 55 kernkoppen minder en 184 ontmantelingen. Voorts is sprake van 2.000 kernkoppen die buiten dienst zijn en wachten op ontmanteling - die zitten niet in het totaalcijfer vervat.

Op het nucleaire ‘hoogtepunt’ tijdens de Koude Oorlog telden de VS in 1967 31.255 kernkoppen. Dat aantal is met 88 procent gedaald tot 3.750 kernkoppen.

Volgens het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) telde Rusland begin 2021 6.255 kernkoppen tegenover 5.500 in de VS en 350 in China. In deze cijfers zijn de wapens die buiten dienst zijn gesteld wel opgenomen.