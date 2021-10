“Joe Biden verlaagt kosten tienjarig sociaal plan tot 2.000 miljard dollar”

De Amerikaanse president Joe Biden en de Democratische leiders in het Congres hebben hun ambities voor een uitbreiding van het sociale vangnet in de Verenigde Staten verlaagd tot een pakket ter waarde van ongeveer 2 biljoen dollar (1.720 miljard euro), berichtte The New York times. Aanvankelijk wilde Biden in de komende tien jaar 3,5 biljoen dollar besteden aan klimaatverandering, onderwijs en een breed scala aan sociaal-economische kwesties.

Volgens The New York Times zou Biden al op vrijdag, in een besloten bijeenkomst met Democratische leiders, hebben toegegeven dat hij zijn plannen voor uitgaven op sociaal vlak zal moeten afschalen tot 2 biljoen dollar over tien jaar.

De Democratische partij heeft maar een krappe meerderheid in het Congres dat bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Een handjevol leden kan daarbij al initiatieven van de president tegenhouden, omdat de Republikeinen hun steun sowieso zullen onthouden. Voor Biden begint de tijd echter te dringen om belangrijke wetten aan te nemen. Binnenkort zal de aandacht zich richten op de tussentijdse verkiezingen voor het Congres volgend jaar. De vraag is of de Democraten daarbij de controle zullen houden.

Biden is derhalve afgereisd naar ‘swing state’ Michigan om een brug te slaan tussen verschillende kampen in zijn Democratische partij die al dan niet akkoord zijn met zijn voorstellen. Naast de uitgaven op sociaal vlak wil Biden de komende tien jaar ook 1 biljoen dollar (862 miljard euro) uitgeven aan infrastructuur. Ook dat plan krijgt hij maar niet door het Congres: de Senaat heeft het in augustus al goedgekeurd, maar het Huis heeft het nog niet ter stemming willen brengen.

“Medeplichtig aan achteruitgang”

“We lopen het risico onze voorsprong te verliezen”, zei Biden dinsdag in Michigan tijdens een toespraak waarin hij pleitte voor steun. “Als je je tegen deze investeringen verzet, ben je medeplichtig aan de achteruitgang van Amerika.”

Joe Manchin III. — © BELGAIMAGE

Biden leek zich daarbij vooral te richten op de Democratische senatoren Joe Manchin III van West Virginia en Kyrsten Sinema van Arizona, die zich verzetten tegen de omvang van zijn sociale plannen. Tegelijkertijd sprak hij er ook de progressieve Democraten in het Huis van Afgevaardigden mee aan, die hebben gezegd alleen voor zijn infrastructuurplan te stemmen als Bidens sociale plannen niet worden teruggeschroefd. Dat laatste lijkt nu dus wel te gaan gebeuren.

Ondanks de schijnbare impasse zei de Democratische senaatsleider Chuck Schumer zondag dat hij verwacht dat de verdeeldheid tussen conservatieve en progressieve Democraten kan worden weggenomen. “Ons doel is om beide wetten de komende maand (november) aangenomen te krijgen”, zei Schumer tegen verslaggevers.

Lagere rating

Dinsdag voegde Schumer eraan toe dat het risico op een wanbetaling de financiële geloofwaardigheid van de Verenigde Staten kan bedreigen, met een ratingverlaging tot gevolg. Zo’n lagere rating zou er al snel kunnen komen en er is “zeer binnenkort” een oplossing nodig. Democraten en Republikeinen onderhandelen immers ook over een verhoging van het schuldenplafond, het maximale niveau van de schuldenberg van de overheid. Normaal is dat een standaardprocedure, maar ditmaal gaat er een rondje armworstelen tussen beide partijen aan vooraf. Volgens het ministerie van Financiën zullen de VS op 18 oktober droog komen te staan zonder hoger schuldenplafond. Momenteel is er sprake van een plafond van iets meer dan 28.000 miljard dollar.