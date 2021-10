Oproep van paus Franciscus brengt niets op: gedetineerde met mogelijk verstandelijke beperking geëxecuteerd in VS

In de Amerikaanse staat Missouri is een 61-jarige man geëxecuteerd die veroordeeld was voor een drievoudige moord in 1994. Volgens zijn advocaten was de man verstandelijk zeer beperkt. Paus Franciscus had eerder nog opgeroepen tot clementie.

De 61-jarige Afro-Amerikaan Ernest Lee Johnson kreeg een dodelijke injectie toegediend in de gevangenis van Bonne Terre, meldde het gevangeniswezen van de zuidelijke staat. De man was veroordeeld voor de moord op drie werknemers van een tankstation tijdens een overval.

Sinds zijn veroordeling tot de doodstraf in 1995 dienden zijn advocaten meerdere beroepen in op basis van een beslissing van het Hooggerechtshof. Dat oordeelde eerder dat het executeren van mensen met een verstandelijke beperking indruist tegen de grondwet.

De advocaten voerden meerdere bewijzen aan dat Johnson al van bij de geboorte een beperking had door prenatale blootstelling aan alcohol, omdat zijn moeder dronk tijdens de zwangerschap. Er is sprake van een gemiddelde IQ-score van 67 na verscheidene testen. Maar de rechtbanken in Missouri veegden alle argumenten van de tafel.

Gouverneur Mike Parson weigerde maandag de man alsnog gratie te verlenen, ondanks 23.000 handtekeningen. Het Hooggerechtshof weigerde vervolgens nog uitstel toe te kennen. In 2015 was de man nog nipt aan zijn executie ontsnapt, omdat hij een hersentumor had en de dodelijke injectie hem toen onmenselijk kon doen lijden, wat verboden is volgens de grondwet.