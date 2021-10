Woensdag tweede flitsmarathon van het jaar: “Vertraag, want je wordt gefilmd”

LEES OOK. Nieuwe campagne tegen overdreven snelheid: “Je mist essentiële zaken die dichtbij zijn als je te snel rijdt”

“U bent gewaarschuwd.” Met dat zinnetje kondigt de federale politie aan dat er van woensdagochtend 6 uur 24 uur lang verspreid over het land extra gecontroleerd zal worden op overdreven snelheid. “Hou dat dus in het achterhoofd en houd je aan de snelheidsbeperkingen. Vertraag, want je wordt gefilmd.”

Net als bij de vorige flitsmarathon (in april van dit jaar) nemen er opnieuw meer dan honderd politiezones deel aan de actie. In april (toen thuiswerk nog de regel was) waren er in totaal 619 controleplaatsen en was 3,81 procent van de gecontroleerde voertuigen in overtreding. “Verkeersveiligheid is een van de prioriteiten van de politie. Veel bestuurders beschouwen snel rijden als sociaal aanvaardbaar, maar we mogen niet vergeten dat overdreven snelheid een van de hoofdoorzaken van ongevallen is.”