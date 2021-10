Bruine beer Otis wint ‘Fat Bear’-verkiezing in Alaska

In Alaska is de winnaar van de ‘Fat Bear’-verkiezing bekend. In de finale moest de naar schatting meer dan 450 kilo zware Walker de duimen leggen tegen de massieve bruine beer Otis in het nationale park Katmai, zo meldt het parkbestuur.

Twaalf bruine beren kwamen een week lang in aanmerking voor de verkiezing tot dikste beer van het park. Uit de hele wereld kwamen meer dan 793.000 stemmen binnen. Bezoekers en beerliefhebbers konden de beren observeren via webcams en voor- en nafoto’s bekijken. In het voorjaar zijn de beren nog mager, maar tegen de herfst moeten ze hun vetreserves voor de winterslaap aanleggen. Otis is daarin bijzonder geslaagd, oordeelden de stemmers.

De beer is 25 jaar en een van de oudste beren in het gebied. De verkiezing vindt plaats sinds 2014 en ook toen won Otis, net als in 2016 en 2017.

De verkiezing moet over het ecosysteem en het levensgebied van de meer dan 2.000 bruine beren in het park informeren.

