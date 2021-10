Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez zegt zelfzeker “in januari nieuws te hebben van Mbappé”, PSG boos: “Gebrek aan respect”

Het zit er bovenarms op tussen Real Madrid en PSG. Inzet van een robbertje verbaal armworstelen: Kylian Mbappé. Nadat de PSG-ster toegaf dat hij Parijs de voorbije zomer had willen verlaten voor Real Madrid, liet Real-voorzitter Florentino Pérez verstaan dat ze “in januari nieuws zullen hebben”. Een uitspraak waar hij later nog gedeeltelijk op terugkwam, maar bij PSG reageren ze misnoegd. “Dit moet stoppen.”

“In januari zullen we nieuws hebben van Mbappé”, vertelde Pérez op dinsdag aan de Spaanse krant El Debate. “We hopen dat alles op 1 januari geregeld kan zijn.” Dat leek verdacht veel op een transferaankondiging. Genoeg voor de Spaanse media om de polonaise te beginnen. Eerder die dag had de Franse krant L’Equipe immers een interview gepubliceerd waarin Kylian Mbappé aangaf dat hij voorbije zomer naar Real Madrid wilde. Komend jaar is hij bovendien transfervrij, waardoor in principe niks een overgang naar de Spaanse hoofdstad nog in de weg zou staan.

Maar de zelfzekere Pérez schoot in het verkeerde keelgat bij PSG, tot op heden nog steeds de werkgever van Mbappé. De Real Madrid-voorzitter probeerde de schade zelf nog te herstellen door te zeggen dat “mijn woorden verkeerd geïnterpreteerd werden”. “Ik bedoelde dat we tot volgend jaar moeten wachten om van hem te horen, met alle respect voor PSG, waarmee we goede relaties onderhouden.”

Gebrek aan respect

Van dat laatste zijn ze in Parijs echter minder overtuigd. “Dit kadert gewoon in een constant gebrek aan respect voor PSG en Kylian, heeft hij (Mbappé) ons zelf ook verteld”, reageerde technisch directeur Leonardo in L’Equipe. “Op één week tijd spreken een speler van Real Madrid (Karim Benzema), de trainer van Real Madrid (Carlo Ancelotti) en nu ook de voorzitter van Real Madrid over Kylian alsof hij al één van hen is. Dat kunnen we niet tolereren.”

Dat Pérez uiteindelijk gedeeltelijk op zijn woorden terugkwam, kon de woede niet stillen. “Deze situatie duurt al twee jaar. De transfermercato is afgelopen, het seizoen is bezig. We hebben matchen te spelen en Real Madrid kan zich niet op deze manier blijven opstellen. Dat het eens stopt, zeg! Kylian is een speler van PSG en de club wil dat graag zo houden.”

De voorbije zomer wees PSG twee boden van Real Madrid op Mbappé af, waarvan het hoogste 180 miljoen euro bedroeg. In de zomer van 2022 zal het Franse goudhaantje einde contract zijn, waardoor potentiële nieuwe clubs vanaf januari niet via PSG moeten passeren om hem te contracteren. Als hij zijn contract gewoon uitdoet, kan hij in de zomer van 2022 gratis vertrekken.