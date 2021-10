Zwevegem

De politie hield dinsdagavond een grote zoekactie na een ongeval met vluchtmisdrijf in Zwevegem. Opvallend was dat de gezochte persoon deze keer geen automobilist, maar een gewonde motorrijder was, die een zware klap tegen een wagen maakte. De politiehelikopter en speurhonden werden ingezet om hem te vinden.