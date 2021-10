Unicef na machtsovername taliban: “Ondervoeding dreigt voor helft Afghaanse kinderen onder de 5 jaar”

Overigens lijden niet alleen kinderen aan ondervoeding: volgens onderzoeken van WFP consumeert 95 procent van de huishoudens in Afghanistan niet genoeg voedsel en slaan veel volwassenen maaltijden over zodat hun kinderen iets kunnen eten. Maar omdat kinderen sneller ziek worden, zouden ze wel zwaarder dan volwassenen getroffen zijn door de beperkte toegang tot water, voedsel en gezondheidszorg in het land. Zich snel verspreidende uitbraken van mazelen en acute diarree zullen de situatie alleen maar verergeren, vreest Unicef.

Unicef en WFP zetten honderd extra mobiele gezondheids- en voedingsteams in, bovenop de 168 mobiele teams die al werkzaam zijn in moeilijk bereikbare gebieden in Afghanistan. Zo konden dit jaar meer dan 210.000 kinderen met ernstige acute ondervoeding behandeld worden, aldus de kinderrechtenorganisatie van de VN. Daarnaast zegt Unicef alleen al in de afgelopen acht weken therapeutische voeding te hebben gegeven aan meer dan 42.000 kinderen.

Unicef gaf eind augustus, toen de taliban net de macht in het land hadden overgenomen na het vertrek van Amerikaanse troepen, al aan te verwachten dat extra humanitaire hulp nodig zou zijn. “Er heerst ernstige droogte en water is schaars. Ook de sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie en de winter die eraan komt, maken dat nog meer kinderen hulp nodig hebben”, verklaarde de VN-organisatie destijds.