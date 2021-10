Philippe Geubels als Vlaamse stem van Google Assistent

Gebruikers van de virtuele assistent in Vlaanderen kregen tot dusver een stem met een Nederlandse tongval te horen. Google Assistent schakelt nu over op een mannelijke of vrouwelijke Vlaamse stem. “Zo wil Google nog relevanter zijn voor lokale gebruikers van de virtuele assistent. Heel wat Belgen doen vandaag al geregeld beroep op hun Google Assistent via hun telefoon of andere slimme toestellen om van radiozender te veranderen, naar het weer te informeren of de televisie aan te zetten”, aldus het concern.

Samen schaapjes tellen

Er kan ook gekozen worden om een babbeltje te slaan met komiek Philippe Geubels. Door “Hey Google, praat met Philippe Geubels” tot de virtuele assistent te richten, kan een gesprek met de gekende grappenmaker worden opgestart. Zo zal hij zowel ’s ochtends, ’s middags als ’s avonds helpen met taken als tanden poetsen, een wandeling maken of samen schaapjes tellen om in slaap te vallen, luidt het.

“Om het gebruik ervan ook nog net dat tikkeltje aangenamer en vertrouwder te laten klinken, hebben we hard gewerkt om onze Google Assistent Vlaams te leren spreken en het resultaat mag er zijn. Van ‘goesting’ tot ‘appelsiensap’ over ‘frieten’, alle typisch Vlaamse woorden worden vandaag op zijn Vlaams uitgesproken door de Google Assistent”, aldus country directeur Thierry Geerts.

LEES OOK. Philippe Geubels is terug met ‘Is er een dokter in de zaal?’: “Ik heb mijn basisconditie te danken aan de Colruyt”