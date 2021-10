Pandora Papers: vertrouweling van Vladimir Poetin had indirect aandelen bij bedrijf in Hemiksem

OVERZICHT. Rijkste families van België goed vertegenwoordigd in Pandora Papers

Alles draait volgens De Tijd rond Kirill Androsov, een 49-jarige Rus die tussen 2008 en 2010 de vicestafchef was van Vladimir Poetin en ook jarenlang voorzitter was van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Hij kwam twee jaar geleden in opspraak omdat hij gelinkt werd aan een man die volgens de Amerikaanse FBI banden had met de georganiseerde misdaad van zijn land. Er zouden vooral alarmbellen zijn afgegaan door een verdachte geldstroom van 25 miljoen dollar. Asiaciti, een trustkantoor waarbij Androsov al jaren klant was, besloot afstand van hem te nemen.

Uit de Pandora Papers blijkt nu dat er op een crisisvergadering van Asiaciti in 2019 onder meer verwezen werd naar een investering die Androsov deed in ons land. Niet rechtstreeks, maar via zijn verdachte Grand Investment Trust (gebaseerd in Singapore) om vervolgens ook via het in Hongkong gebaseerde Kluisberg Investments Holdings Limited te passeren.

LEES OOK. Hoe “een vriendendienst” gewezen VRT-baas in opspraak brengt: “Komt nu in totaal verkeerd daglicht te staan”

Die laatste holding heeft dan weer in 2015 een deal gesloten met de Kortrijkse zakenman Christian Dumolin om de helft van de aandelen (min één aandeel) te kopen bij de Belgische holding Lessius NV. En Lessius is tot slot de eigenaar van bijna 90 procent van de aandelen van Lamifil in Hemiksem.

OVERZICHT. Deze bekende Belgen en buitenlanders duiken op in Pandora Papers en dit wordt hen verweten