YouTube haalt officiële kanalen R. Kelly offline

“Dit account is beëindigd vanwege schending van de servicevoorwaarden van YouTube.” Dat staat te lezen bij RKellyTV, waar 3,5 miljoen mensen op geabonneerd zijn, en het RKellyVevo, met 1,6 miljoen abonnees. Via YouTube Music, de muziekcatalogus van de mediadienst, zijn z’n nummers wel nog te beluisteren. En ook via andere gebruikers valt pakweg monsterhit I believe I can fly nog terug te vinden.

De 54-jarige R. Kelly werd eind september voor de rechtbank in New York schuldig bevonden aan onder meer afpersing, seksuele uitbuiting van minderjarigen en ontvoering. In mei kent hij zijn straf, al zit hij al sinds 2019 in voorhechtenis.(bpr)