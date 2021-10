Amerikaans gevechtsvliegtuig neergestort in Death Valley

In het Amerikaanse nationale park Death Valley is maandag een gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse Navy neergestort, zo meldt de Navy zelf. De piloot kon uit het vliegtuig springen en liep lichte verwondingen op.

Het gaat om een F/1-18F Superhornet, die maandag is neergestort. De piloot werd behandeld in een ziekenhuis in Las Vegas en maandagnacht ontslagen uit het ziekenhuis.

Het toestel stortte neer in een afgelegen gebied van het park. Niemand anders is gewond geraakt. De Navy zal helpen met het opruimen van de crashsite.