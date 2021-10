Ook woensdag gaat de gasprijs opnieuw door het dak

Een nieuwe dag, een nieuwe recordprijs voor aardgas. De ongerustheid over de krappe markt houdt verder aan. Ondertussen gaat ook de prijs voor stookolie opnieuw de hoogte in.

De Nederlandse TTF-Future, een referentieprijs voor aardgas, steeg woensdag tot 161,50 euro per megawattuur (MWh), om daarna wat terug te vallen. Dinsdag ging de prijs voor het eerst door de grens van 100 euro per megawattuur.

De prijzen op de groothandelsmarkten zijn woensdag nog eens met 20 procent gestegen. Traders spreken van “absurde hoogtes” en vrezen dat het leveren van gas en elektriciteit in november nog flink duurder zal worden.

De krapte op de energiemarkt zorgt al weken voor recordprijzen. Maandag werd bekendgemaakt dat de gaspijpleiding Nord Stream 2, die van Rusland naar Duitsland loopt, voor het eerst met aardgas werd gevuld. Het ging om een test. Wanneer de pijpleiding effectief in werking treedt, is nog niet bekend.

Stookolie liefst 86 procent duurder dan vorig jaar

De stookolieprijs gaat donderdag opnieuw de hoogte in: er komt 2,3 eurocent per liter bij de maximumprijs voor bestellingen vanaf 2.000 liter, zo meldt de FOD Economie. Net nu is er veel vraag naar mazout, zegt de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars (Brafco).

Net zoals diesel en benzine is stookolie snel duurder aan het worden. Met 0,7728 euro per liter zit de officiële prijs dicht bij de piek van oktober 2018. Toen steeg de prijs tot 0,7977 euro per liter. Exact een jaar geleden kostte een liter 0,4163 euro. De prijs is dus op een jaar tijd met bijna 86 procent gestegen. In de coronacrisis vorig jaar was de stookolieprijs helemaal ingezakt.

De brandstoffenhandelaars merken momenteel een grotere vraag naar stookolie, zegt Johan Mattart van Brafco. “Dat is deels door de prijzen: mensen anticiperen op latere prijsstijgingen”, zegt hij. Daarnaast is het stookseizoen ook begonnen, traditioneel de periode waarin mensen bestellingen plaatsen.