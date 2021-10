Duitse Groenen willen coalitie met SPD en FDP

De Duitse Groenen willen formele gesprekken opstarten met de centrumlinkse SPD en de liberale FDP, om een coalitieregering te vormen. Dat meldt covoorzitter Annalena Baerbock woensdag in Berlijn.

“We zijn op de conclusie aangekomen dat het logisch is om voort te gaan met gesprekken met de SPD en de FPD”, aldus Baerbock. Volgens haar zijn de mogelijke overeenkomsten groter bij de FDP en de SPD dan bij de christendemocratische CDU/CSU.

Sinds de verkiezingen probeerde zowel de SPD als de CDU/CSU om de twee kleinere partijen te verleiden samen een coalitie te vormen. De voorkeur van de Groenen voor zogenaamde “verkennende coalitiegesprekken” met de SPD is een belangrijke stap naar een regering. “Dit is wat we voorstellen aan de FDP”, aldus Baerbock.

Covoorzitter Robert Habeck voegde toe dat het voorstel geen afzegging is voor mogelijke latere onderhandelingen met de CDU en CSU. Er is ook nog geen antwoord van de FDP op de uitnodigingen van de Groenen.

Bij de Duitse parlementsverkiezingen op 26 september had de SPD 25,7 procent van de stemmen behaald. De unie bestaande uit CDU en CSU behaalde 24,1 procent. De Groenen zijn de op twee na grootste in de Bondsdag met 14,8 procent. De FDP behaalde 11,5 procent.