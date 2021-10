België neemt deel vaccincoördinatie binnen Covax op zich

Ons land gaat de donaties coördineren van de vaccins van Johnson & Johnson die via het Covax-systeem vanuit Europa aan bijna honderd ontwikkelingslanden worden verdeeld. Dat meldt de FOD Volksgezondheid, die zal instaan voor de coördinatie.

Het Covax-programma zag het levenslicht om een eerlijke toegang tot vaccins tegen het coronavirus mogelijk te maken. Het gaat daarbij in de eerste plaats om 92 ontwikkelingslanden. Het is de ambitie om tot een vaccinatiegraad van 20 procent in de betrokken gebieden te komen.

Voor elk vaccin zorgt een specifiek land voor de coördinatie. Zweden coördineert donaties voor AstraZeneca, Frankrijk voor Pfizer en België heeft zich vrijwillig aangemeld om de donaties vanuit de EU van J&J vaccins te coördineren. Volgens Volksgezondheid zullen Covax en de Belgische coördinatie het toelaten een groot aantal vaccindoses efficiënt en sneller te leveren aan de landen in nood, wat essentieel is om de epidemie wereldwijd te vertragen en om verdere mutatie van het virus tegen te gaan.