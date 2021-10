“Misschien is het niemand opgevallen, maar er is corona geweest”: 2 jaar na goedkeuring zijn lonen in Vlaams Parlement niet gedaald

Het Vlaams Parlement beloofde eind 2019 om de lonen van de eigen parlementsleden met 5 procent te verlagen, maar twee jaar later is daar nog altijd niets van in huis gekomen. PVDA-fractieleider Jos D’Haese dient woensdag een voorstel in om de meerderheid aan die belofte te herinneren. Is het Vlaams Parlement dit gewoon vergeten? “We waren van plan dit uit te voeren en het zal snel gebeuren. Alleen is corona daar sinds 2019 tussengekomen”, zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele.