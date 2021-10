Britten kopen nu al diepgevroren kalkoenen uit vrees voor tekorten tegen Kerstmis

Het is nog meer dan twee maanden wachten voor kerst, maar toch gaan de diepgevroren kalkoenen in het Verenigd Koninkrijk al vlot over de toonbank. Dat zegt de topman van supermarktketen Tesco woensdag, in de marge van de presentatie van de halfjaarresultaten. Volgens hem ligt de vraag momenteel zo’n tien procent hoger.