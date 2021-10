Google Maps gaat binnenkort meest duurzame route voorstellen

Google Maps, de navigatiedienst die de gebruiker normaal gezien de snelste route tussen twee (of meerdere) punten laat zien, gaat binnenkort ook de meest duurzame route tonen. Dat wil zeggen: de route waarbij je als automobilist het minst brandstof verbruikt, onder meer rekening houdend met de verkeersdichtheid op dat moment. De nieuwigheid zal in 2022 zijn intrede doen in Europa.

Webgigant Google beweert dat de nieuwe optie meer dan één miljoen ton CO2-uitstoot per jaar kan besparen, wat gelijkstaat aan ruim 200.000 auto’s van de weg te halen. “Daarbovenop zou de consument ook geld besparen omdat zijn brandstofverbruik vermindert”, luidt het.

“Klimaatverandering is niet langer een verre bedreiging, het wordt steeds lokaler en persoonlijker”, zegt Sundar Pichai, de CEO van Alphabet (het moederbedrijf van Google). “Over de hele wereld blijven bosbranden, overstromingen en andere extreme weersomstandigheden onze gezondheid, onze economie en onze gemeenschappelijke toekomst op de planeet beïnvloeden.”

Google had er zich al toe verbonden om tegen 2030 al zijn datacenters (onder meer dat in het Belgische Bergen) op koolstofvrije energie te laten draaien, nu wil de webgigant ook het gedrag van zijn gebruikers beïnvloeden. Zo zal bij het online opzoeken van vliegtickets ook de CO2-uitstoot van de vlucht worden weergegeven. En dat niet alleen tussen verschillende vluchten, ook tussen de verschillende plaatsen. “Een business class-ticket is altijd vervuilender omdat je plaats meer ruimte in beslag neemt”, zegt Stephanie Horton van Google. “Ook de inspanningen die hotels doen qua duurzaamheid zullen in de toekomst worden weergegeven.”

Ook fietsliefhebbers worden niet vergeten. Met een “lite”-versie van de mobiele navigatie-app kunnen ze binnenkort snel belangrijke details van hun route zien zonder het scherm van hun smartphone aan te moeten houden of ‘turn by turn’-navigatie te moeten gebruiken.

Google heeft zelfs plannen om kunstmatige intelligentie in te schakelen om onze verkeerslichten efficiënter te maken - “zodat al onze verplaatsingen groener worden”. Onderzoek in Israël heeft al aangetoond dat zowel brandstofverbruik als wachttijden aan kruispunten zo met tien tot twintig procent verminderd kunnen worden. Binnenkort wordt het proefproject uitgebreid naar Rio de Janeiro.