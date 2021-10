Ook Beaulieu-telg duikt op in Pandora Papers: “Ik denk niet dat hij hier één minuut slaap voor zal laten”

Er raken steeds meer namen bekend van mensen die genoemd worden in de Pandora Papers. Zo ook Dominiek De Clerck, de jongste telg van de familie achter textielgroep Beaulieu die op de 27ste plaats in de lijst met rijkste Belgen staat. Volgens zijn advocaat is er niets mis met de fiscale constructie waar de jongste zoon van ‘Boer Clerck’ nu achter blijkt te zitten. Professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) geeft meer uitleg. “Er is niets mis met belastingen ontwijken, maar dan moet je wel een aantal spelregels volgen.”