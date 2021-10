Het is eindelijk zover, ministers ondertekenen vergunning voor nieuw stadion Club Brugge: “Wat een lijdensweg”

“Het is gebeurd”, aldus Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, nadat ze de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge had ondertekend. Maar ze beseft dat er nog een weg te gaan is. “Het is inderdaad afwachten of er nog beroep wordt aangetekend.”

Het gebeurt niet elke week dat een persconferentie georganiseerd wordt omtrent een toegekende omgevingsvergunning. Maar het gebeurt ook niet elke week dat een nieuw en enorm stadion op komst is – toch niet in België. Het dossier van Club Brugge sleept ook al zo lang aan – al bijna vijftien jaar is blauw-zwart bezig met een nieuwe voetbaltempel –, dat er op het kabinet van minister Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir toch een speciaal momentje werd ingelast. Samen met Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zette Demir haar handtekening onder de vergunning.

“Eindelijk! Eindelijk, na een lijdensweg van vijftien jaar, is er groen licht voor de vergunning voor het stadion van Club Brugge”, zo zei Demir. “Zowel voor de voetbalwereld als voor de stad Brugge is dit goed nieuws. Maar ik wil wel benadrukken dat we ook nog altijd een oplossing willen voor Cercle Brugge. We gaan de supporters van Cercle – een zeer sympathieke ploeg – niet in de steek laten.”

Wat met Cercle?

Slim van Demir om Cercle meteen in het verhaal te betrekken, want de groen-zwarte vereniging wil zelf ook nog altijd een apart stadion aan de Blankenbergsesteenweg bouwen. Dat dossier zit echter vast. Er werd al een ruimtelijk ordeningsplan goedgekeurd, maar daar werd beroep tegen aangetekend. Ook (de West-Vlaamse) Crevits betrok Cercle in haar woordje uitleg: “Als je fan bent van het Brugse voetbal, is het heel delicaat om een oplossing te hebben voor Club als je geen oplossing hebt voor Cercle. Ik ging vroeger met mijn papa naar Cercle kijken toen het nog in een apart stadion speelde, nadien gingen ze met Club in één stadion spelen, maar nu willen ze opnieuw apart gaan. Het is afwachten, maar de toekomst van Cercle kan ook op korte termijn gegarandeerd worden.”

First things first echter, want het draaide nu om Club, dat in zijn nieuwe thuis – vlak naast het huidige Jan Breydel – plaats voor 40.116 wil voorzien. Maar dat de omgevingsvergunning binnen is, wil nog niet zeggen dat er vanaf morgen gebouwd kan worden. Er kunnen de komende 45 dagen nog altijd procedures worden opgestart om dit project tegen te werken. “Het is inderdaad afwachten of er nog beroep wordt aangetekend”, aldus Demir, maar volgens haar is er echt wel veel rekening gehouden met de buurtbewoners en omgeving.

“Ik begrijp de bezorgdheden van de buurt, maar er is een ongezien mobiliteitsplan opgesteld. Leefbaarheid is dan ook enorm belangrijk. Een ander cruciaal aspect is de inrichting. De club zal investeren in stedelijk groen, want in het kader van de klimaatverandering is het belangrijk dat er voldoende bossen zijn. Wat betreft de drieduizend parkeerplaatsen is er afgesproken dat als er geen matchen zijn, er ook ruimte is waar mensen kunnen gaan sporten en genieten van de omgeving. Dat zit als voorwaarde mee in de vergunning. Er is trouwens ook een klachtenpunt voor buurtbewoners. Mocht er toch ooit hinder ontstaan, dan kunnen de stad en de club snel bijsturen.”

Geen shopping center

Vanuit haar domein ‘economie’ voegde Crevits er nog wat aan toe. “Er komt een fanshop en een bistro aan het stadion, maar geen shopping center of andere kleinhandel. We wilden geen te grote concurrentie voor het stadscentrum. Nog belangrijk: in het stadion zal enkel voetbal gespeeld worden. Voor concerten of andere evenementen is er geen plaats, net omdat we die leefbaarheid van de buurt willen garanderen.”

Goede initiatieven, in de ogen van velen. Maar of iederéén met dat soort maatregelen vrede zal nemen, valt toch te betwijfelen.

Bekijk hier de volledige persconferentie: