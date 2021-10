Tien jaar cel voor Vlaamse cafébaas (63) die vriendin doodstak in Calpe

Danny Lauwers (63) uit Hemiksem is tot tien jaar cel veroordeeld voor de dood van zijn partner Riet Suy (57) in Calpe in 2019. De Vlaming had de vrijspraak gevraagd, en houdt vol dat hij de moord niet gepleegd heeft.

Lauwers ontkende op zijn assisenproces in Spanje huilend dat hij zijn vriendin vermoord had. Het proces nam vorige maand vier dagen in beslag. Lauwers kan zich naar eigen zeggen niets van de bewuste avond herinneren. Het was de 19-jarige dochter van Riet Suy die het drama op 21 juli 2019 in het Spaanse Calpe ontdekte, toen ze ’s avonds het huis van haar moeder binnenstapte.

Ex-cafébaas Lauwers en kapster Suy waren twee jaar eerder samen van Antwerpen naar de Spaanse zon verhuisd.

Slachtoffer Riet Suy. — © if

Riet Suy was met een messteek om het leven gebracht. Lauwers lag bewusteloos naast haar, met verwondingen aan zijn buik. Op zijn proces vertelde Lauwers dat hij die avond voor tv in slaap was gevallen, en dat hij niet weet wat er daarna gebeurd is. “Uren later werd ik wakker in het ziekenhuis”, aldus Lauwers.

Verhaal niet geloofd

Een Spaanse volksjury verklaarde Lauwers al op 23 september schuldig aan de moord. Ze geloofden zijn verhaal niet, en noemden de bewijslast “overweldigend”. Ze baseerden zich daarvoor op de vele getuigenissen van mensen die het koppel die dag zagen, en op het sporenonderzoek in de woning. Alleen het koppel was in het huis, stelden onderzoekers vast. Forensische wetenschappers concludeerden dat de verwondingen van Lauwers door hemzelf waren toegebracht, en niet door iemand anders.

De advocaat van Lauwers suggereerde op het proces dat ook de dochter de moord kon gepleegd hebben, maar dat werd onder meer tegengesproken door de gsm van de jonge vrouw.

Spaanse cel

De cafébaas riskeerde uiteindelijk 20 jaar opsluiting in een Spaanse cel.

De strafmaat op een assisenproces wordt in Spanje door rechters uitgesproken, en het hof veroordeelt hem nu tot tien jaar cel. De jury had partnergeweld niet als verzwarende omstandigheid weerhouden. Dat hij niet over zijn volle capaciteiten beschikte omdat hij zwaar alcohol gedronken had, zag de jury wel als een verzachtende omstandigheid. Bovendien had Lauwers een blanco strafblad.

Lauwers moet de dochter een schadevergoeding betalen, en er wordt hem een contactverbod opgelegd.

