Een nieuw Amerikaans onderzoek wijst uit dat de bescherming van het Pfizer-vaccin tegen besmetting met het coronavirus na 6 maanden al daalt tot “amper” 50 procent. Dus rijst de vraag: moeten we nu al plannen maken om de volledige bevolking een derde prik te geven? Of moeten we erop vertrouwen dat de bescherming tegen hospitalisatie en zware ziekte hoog genoeg blijft?