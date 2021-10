Cercle Brugge reageert op stadiondossier Club Brugge: “Constructieve gesprekken met stadsbestuur en Vlaamse Overheid”

LEES OOK. Het is eindelijk zover, ministers ondertekenen vergunning voor nieuw stadion Club Brugge: “Wat een lijdensweg”

“Cercle Brugge nam vandaag kennis van de beslissing van de Vlaamse Overheid over de toekenning van een bouwvergunning aan Club Brugge voor een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite”, reageert Cercle Brugge. “De voorbije weken voerde Cercle Brugge constructieve gesprekken met zowel het stadsbestuur als de Vlaamse Overheid waarbij een definitieve oplossing voor alle betrokken partijen het uitgangspunt moet blijven. Cercle Brugge bekijkt dan ook welke stappen het verder zal ondernemen.”

Cercle heeft een juridisch dossier klaar waarmee het dwarsligger kan spelen maar beseft nu ook dat Club Brugge de wind en de politiek mee heeft. Officieel bezwaar betekent namelijk dat Cercle lijnrecht ten opzichte van de Vlaamse overheid, de stad Brugge en Club Brugge komt te staan. Het ziet er naar uit dat Cercle op een constructieve manier zal blijven ijveren voor een oplossing waarbij ook Cercle grond ter beschikking krijgt om een eigen stadion te kunnen bouwen. De Blankenbergsesteenweg lijkt daarvoor het meest in aanmerking te komen en eind dit jaar, uiterlijk begin 2022 hoopt men ook voor deze site gunstig advies te krijgen.

Cercle voert al langer besprekingen met kandidaat-investeerders voor de bouw van een stadion van 10.000 tot 12.000 toeschouwers. Hoewel de achterban dit scenario verafschuwt kan Cercle in afwachting van een oplossing ook tijdelijk terecht in het nieuwe stadion van Club. De stad Brugge zou dan op zoek gaan naar nieuwe oefenvelden voor Cercle. Die zouden allicht in Sint-Kruis aangelegd worden. Het nieuwe stadion van Club op de Olympia-site is overigens pal voorzien op de plaats waar nu de oefenvelden van Cercle liggen. Club liet er vorig jaar al boringen doen en Cercle liet die prompt stilleggen. Als Club Brugge in 2022 al wil beginnen bouwen, betekent dit ook dat Cercle heel snel andere oefenvelden moet zoeken. Eigenaar AS Monaco investeerde de jongste jaren net nog zwaar in de aanleg van de oefenvelden en installeerde ook acht containers langs die velden. De fitnessruimte en de kantoren van de technische staf werden daar ook in onder gebracht.