Voorzitter Bart Verhaeghe reageert opgelucht op groen licht voor stadion: “Mijlpaal voor Club Brugge”

Keer op keer beet Club Brugge zijn tanden stuk op het stadiondossier, tot grote frustratie van voorzitter Bart Verhaeghe. Hij beklemtoont al jaren dat het huidige Jan Breydelstadion volledig gedateerd én onveilig is. Zijn opluchting is dan ook enorm. “De vergunning voor het nieuwe stadion is een mijlpaal voor Club Brugge”, zegt Verhaeghe opgetogen. “Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter. Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en de stad Brugge.”

De omgevingsvergunning bestrijkt de bouw van een nieuwe tempel met 40.116 plaatsen op de Olympiasite. Het stadion wordt geflankeerd door de aanleg van het Olympiapark, dat op niet-wedstrijddagen zal dienen als buurtpark voor de omwonenden. “Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion”, geeft Verhaeghe nog mee. “Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”

