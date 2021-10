Dronken bestuurder gaat door het lint en wil buurtbewoners te lijf gaan met ijzeren staaf: “Hij had ons bijna aangereden”

Een dronken bestuurder is de bewoners van zijn eigen straat in Sint-Niklaas te lijf gegaan met een ijzeren staaf. Dat deed hij nadat zijn buren hem hadden aangesproken op zijn roekeloos en dronken rijgedrag. De man werd door de politie opgepakt en opgesloten. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren.

De feiten vonden afgelopen zondagavond plaats in een doodlopende zijstraat van de Heimolenstraat. Enkele buurtbewoners stonden buiten op hun oprit te praten toen ze zagen hoe een bestuurder zwalpend en aan hoge snelheid met zijn auto de straat indraaide. “Hij miste zijn bocht en reed ons bijna aan”, getuigen de omwonenden. “Daarna reed hij verder en verloor ook in de volgende bocht de controle over zijn stuur. Daarbij reed hij bijna op een geparkeerde wagen.”

Dollemansrit

De bestuurder bleek een bewoner te zijn van de straat. Na zijn dollemansrit parkeerde hij zijn wagen op de oprit voor zijn huis. Toen hij daarna op zijn gedrag werd aangesproken ging de man, die duidelijk dronken was, door het lint. Hij liep naar binnen om een ijzeren staaf te halen en ging er zijn buren mee te lijf. Heel het tafereel kon gefilmd worden. Op de beelden is te zien en te horen hoe de man zijn buren eerst enkele racistische verwijten naar het hoofd slingert, hen uitscheldt en daarna de ijzeren staaf naar hen gooit. Hij dreigt er ook mee om hen te vermoorden. Terwijl de omwonenden hun briesende buur het advies geven om minder te drinken en niet langer dronken achter het stuur te kruipen, wordt de politie erbij gehaald. Die kwam meteen met drie ploegen ter plaatse en haalde de agressieve man uit zijn woning. “Hij werd opgepakt en meegenomen naar het politiecommissariaat”, bevestigt de lokale politie van Sint-Niklaas het incident. “Ook het parket van Oost-Vlaanderen werd op de hoogte gebracht. De man werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. De volgende ochtend kon hij opnieuw naar huis.”

Het rijbewijs van de man werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken wegens roekeloos rijgedrag en dronken sturen. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Daar riskeert hij opnieuw een rijverbod en een geldboete.