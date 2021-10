Klimaatactivisten kapen catwalk tijdens modeshow Louis Vuitton

Tijdens de modeweek van Parijs is dinsdag opschudding ontstaan nadat klimaatactivisten tijdens de modeshow van Louis Vuitton de catwalk waren opgelopen. Het ging om activisten verbonden aan Extinction Rebellion, Youth for Climate en Amis de la Terre France. Ze brachten onder meer de boodschap dat “overconsumptie gelijk staat aan uitsterven”. Beveiligingsagenten grepen snel in en zetten de actievoerders de zaal uit.