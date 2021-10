Ramkraak op kapsalon en koffiehuisje pal in dorpscentrum van Beerse: “Hoe kan het dat niemand iets gezien of gehoord heeft?”

Kaïn Verhoeven en haar dochter Anaëlle Savelkoul (9) staan in het kapsalon Coiffé Latté in Beerse. Dieven hebben dinsdagnacht een ramkraak gepleegd op de zaak. — © Bart Van den Langenbergh

Beerse

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd op het kapsalon en koffiehuisje Coiffé Latté op de hoek van de Vredestraat en Vrijwilligersstraat in Beerse. De daders vernielden met een zwaar voorwerp de glazen voordeur en gingen in het hele gebouw op zoek naar geld. “Ik begrijp niet goed waarom niemand iets gehoord of gezien heeft”, vertelt zaakvoerster Kaïn Verhoeven.