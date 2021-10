Westelijke Balkanlanden blijven in EU-wachtkamer zitten

“We sturen een duidelijke boodschap. De Westelijke Balkan is deel van hetzelfde Europa als de Europese Unie. We delen dezelfde geschiedenis, belangen, waarden, en daarvan ben ik overtuigd, dezelfde bestemming. De Europese Unie is niet compleet zonder de Westelijke Balkan”, zo verzekerde voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

In de slotverklaring maken de leiders echter opnieuw duidelijk dat beslissingen over verdere uitbreiding van de EU gekoppeld blijven aan geloofwaardige hervormingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de rechtsstaat, fundamentele rechten, goed bestuur en de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. Tegelijkertijd onderstrepen ze dat de integratie van nieuwe lidstaten ook afhankelijk is van de eigen absorptiecapaciteit van de EU.

Concrete toezeggingen over een tijdspad kregen de leiders van Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo niet. “Ik hou niet zo van deadlines die ons op het einde onder druk zetten”, stelde Duits bondskanselier Angela Merkel. De Servische president Alesandar Vucic maakte zich ook “geen enkele illusie” over een snelle toetreding. “De uitbreiding naar de Balkan is momenteel geen dominant of populair thema.”

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel beklemtoonde wel het “strategische belang” van de regio voor de EU. De Europeanen hebben een economisch en investeringsplan klaargestoomd dat de komende zeven jaar tot 30 miljard euro in de regio moet pompen. Daarnaast maakte de EU ook 3,3 miljard euro vrij om de gevolgen van de coronacrisis in de regio aan te pakken. De EU verdeelde er tot dusver bijna drie miljoen vaccins. Bedoeling is dat de vaccinatiegraad in de zes landen tegen het jaareinde aansluit bij het EU-gemiddelde.