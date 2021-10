WHO keurt eerste malariavaccin ooit goed

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag het eerste vaccin tegen malaria goedgekeurd. Dat heeft de WHO zelf bekendgemaakt op Twitter. Met een brede vaccinatiecampagne kunnen elk jaar duizenden levens van kinderen in Sub-Sahara Afrika gered worden.

Ongeveer 500.000 mensen per jaar sterven aan malaria, de helft daarvan zijn kinderen in Afrika. “Vandaag raadt de WHO het breed gebruik aan van het eerste malariavccin ter wereld”, luidt het woensdag op Twitter. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak van een historische dag en een doorbraak. Hij benadrukte dat andere maatregelen tegen malaria nodig blijven, zoals muskietennetten. De parasiet die de ziekte veroorzaakt wordt door malariamuggen overgebracht.

Het middel RTS,S, ook wel Mosquirix genoemd, is ontwikkeld door het Britse farmaconcern GlaxoSmithKline. Zes jaar geleden bleek dat het effectief was. Het Afrikaanse land Malawi begon in 2019 als eerste land ter wereld het vaccin te gebruiken. Ook Ghana en Kenia deden mee met deze test van de WHO, waarbij meer dan 800.000 kinderen zijn gevaccineerd. Op basis daarvan is nu besloten het middel breder in te zetten.