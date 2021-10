Marktwaarde De Ketelaere met een ruk omhoog: Belg samen met Noa Lang duurste speler van Jupiler Pro League

Wat transferwaardes in het internationale voetbal betreft is Transfermarkt.com de referentie. De website heeft woensdag de waardes van de spelers uit de Jupiler Pro League een update gegeven. Door zijn recente prestaties bij Club Brugge in de Champions League en zijn nieuwe selectie voor de Rode Duivels is Charles De Ketelaere 9 miljoen euro meer waard. “Na een 1-1 gelijkspel tegen Paris Saint-Germain en een 2-1 zege op bezoek bij RB Leipzig, heeft Club Brugge een naam voor zichzelf gemaakt in de Champions League dit seizoen”, legt Bart Tamsyn, Area Manager voor Transfermarkt in België uit. “Dit komt voornamelijk door de aanvallende allrounder De Ketelaere, die dit seizoen hoofdzakelijk wordt gebruikt als aanvaller en al op de scoutingslijstjes staat van menig internationale topclub.”

Onze 20-jarige landgenoot is nu 25 miljoen euro waard. Hij mag zich daarmee gedeeld meest waardevolle speler van de Jupiler Pro League noemen, samen met ploeggenoot Noa Lang. De Nederlander was tot woensdag de eenzame lijstaanvoerder met 22 miljoen en krijgt er deze updateronde nog een 3 miljoen aan waarde bij. Eenzelfde stijging werd ook genoteerd achter de naam van aanvoerder Hans Vanaken, met 16 miljoen euro op de vierde plaats. Tussen Lang en Vanaken staat nog RC Genk-spits Paul Onuachu. De topscorer van vorig seizoen maakt ook dit seizoen regelmatig het verschil voor zijn ploeg en krijgt daarvoor een nieuwe upgrade van 2 miljoen euro. Zijn marktwaarde wordt nu geschat op 22 miljoen euro.

Andere namen met een noemenswaardige marktwaardewijziging zijn Club-aanwinsten Kamal Sowah (+4, nu 7 miljoen) en de teruggekeerde Wesley (-3, nu 10 miljoen), die na een zware blessure zijn weg terug naar topvorm nog moet zien te vinden.

Antwerp-aanvaller en topschutter Michael Frey krijgt er 1,8 miljoen euro bij en is nu 4 miljoen euro waard. Voor de 27-jarige spits het hoogste bedrag in zijn carrière. Ook Standard-spelers Hugo Siquet (+2, nu 7 miljoen) en Arnaud Bodart (+1,5, nu 6,5 miljoen) en Genkenaars Jhon Lucumi (+2, nu 13 miljoen) en Carlos Cuesta (+2, nu 8 miljoen) stegen in waarde.

De tien duurste spelers uit de Jupiler Pro League volgens Transfermarkt.com

1. Noa Lang (Club Brugge): 25 miljoen euro

2. Charles De Ketelaere (Club Brugge): 25 miljoen euro

3. Paul Onuachu (Genk): 22 miljoen euro

4. Hans Vanaken (Club Brugge): 16 miljoen euro

5. Jhon Lucumi (Genk): 13 miljoen euro

6. Yari Verschaeren (Anderlecht): 11 miljoen euro

7. Theo Bongonda (Genk): 11 miljoen euro

8. Wesley (Club Brugge): 10 miljoen euro

9. Daniel Munoz (Genk): 10 miljoen euro

10. Clinton Mata (Club Brugge): 10 miljoen euro