Het zoveelste Facebook-schandaal en opnieuw raakt Zuckerberg niet verder dan ‘schieten op de pianist’

Wat startte als een gezellige praatbarak met foto’s uit de oude doos, is uitgegroeid tot een digitale mastodont die vrijwel constant zwaar onder vuur ligt. Deze keer zegt een klokkenluidster openlijk dat Facebook mensen schaadt, dat weet, en het zich niet aantrekt uit winstbejag. Grote baas Zuckerberg heeft na weken stilzwijgen dan toch gereageerd met een lange brief. Naar beproefd recept fietst hij naast de kwestie, maar of de strategie weer zal werken?