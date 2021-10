Verdacht pakket gevonden in centrum Antwerpen

De Antwerpse politie heeft woensdagavond het verkeer op de Frankrijklei een tijdlang gedeeltelijk onderbroken door de vondst van een verdacht pakket. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en oordeelde na onderzoek dat het pakket onschadelijk was.

“In de loop van de namiddag werd een verdacht pakketje aangetroffen in een gebouw. Omdat we geen enkel risico willen nemen, kwam ontmijningsdienst DOVO in de vooravond ter plaatse”, vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

“Daarop werd beslist om voor een zo kort mogelijke tijd het verkeer op de Frankrijklei in beide richtingen tussen de Brabantstunnels en de Maria-Theresialei te onderbreken. Ook voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers was er hinder”, aldus Bruyns. Het pakketje bleek na onderzoek onschadelijk. Iets voor 20.30 uur kon de omgeving terug vrijgegeven worden.

