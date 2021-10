Ene na andere luxewagen gestolen in hele land zónder braaksporen: Range Rover-bende opgerold

Het gerecht heeft een zogenaamde Range Roverbende opgerold. De bende was verantwoordelijk voor een twintigtal diefstallen van de luxe-suv’s in heel het land. Dat gebeurde met behulp van een scanner die de sleutelkaart of keyless kraakte waarna ze zomaar met de auto konden vertrekken. In een loods in Ronse werden de auto’s verzameld.

Het onderzoek naar de Range Roverbende heeft anderhalf jaar geduurd en werd geleid door het parket van Hasselt. Sinds begin 2021 verdween gemiddeld per maand één Range Rover en occasioneel ook een Toyota of een Lexus of een ‘gewone’ Landrover. Slachtoffers zijn terug te vinden in het hele land: Onder meer in Kaulille, Hasselt, Dilbeek, Elsene,Woluwe, Sint-Katelijne Waver, Grimbergen,Halle, Sint-Truiden en ook minstens één diefstal in Duitsland, in Keulen.

In één van de eerste diefstallen verdween de auto gewoon van de parking van een restaurant, terwijl de eigenaar binnen een diner aan het nuttigen was. De auto’s verdwenen spoorloos totdat, in december 2020, plots twee Range Rovers werden gespot dankzij het track-and-tracesysteem in een loods in de Zonnestraat in Ronse. Die stond op naam van Nabil S. M. Een inval daar leverde acht gestolen SUV’s op, allemaal keyless cars, zonder sleutels dus maar met een ‘sleutelkaart’. De eigenaar werd opgepakt.

Blijkbaar werden in de loods de auto’s ontdaan van hun originele serienummer en werd dat vervangen door een vals. De meeste wagens waren bestemd voor Noord-Afrika. De gestolen topmodellen: Range Rover Velar, kosten tussen de 60.000 en 90.000 euro.

De loods in kwestie. — © Peter Malaise

Bij invallen nu in Brussel: Molenbeek en Schaarbeek zijn nog eens drie bendeleden opgepakt en aangehouden. Dat brengt het totaal arrestaties op tien en daarmee is de bende eindelijk zo goed als helemaal opgerold. Speurders troffen bij die huiszoekingen twee vuurwapens met munitie, twee blauwe zwaailichten, een oranje politiearmband, een kogelwerende vest van de politie en een scanner aan.

Met dat laatste toestel reed de bende door de straat en detecteerden ze een ‘keyless”. Zonder veel problemen konden ze die sleutel het sleutelsignaal capteren waardoor ze via de scanner de auto konden openen en vertrekken. Er waren nooit sporen van braak. Bij de huiszoekingen werden ook blanco autodocumenten een lot blanco sleutelkaarten aangetroffen. Na de diefstal werden die sleutelkaarten geprogrammeerd voor de gestolen auto waarna die ‘geëxporteerd’ kon worden.

Politiebronnen geven mensen die een keyless hebben in plaats van een echte sleutel, de raad om die in een metalen doosje te bewaren zodat de scanner er niet kan ‘inbreken’. De bende die nu opgerold is, is al de derde in haar soort die via het kraken van de keyless auto’s kon stelen. Deze bende was wel de meest succesvolle tot hiertoe.