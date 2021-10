Van de kroonjuweel tot de bolide die je zelf creëert: de duurste wagens van de Zoute Grand Prix

In Knokke gaat donderdag de Zoute Grand Prix van start. En dat betekent dat autoliefhebbers zich weer vier dagen lang kunnen vergapen aan meer dan vierhonderd luxebolides. Het exacte prijskaartje van dat wagenpark, is onmogelijk in te schatten. De vier meest waardevolle en unieke exemplaren, konden we er wel uitvissen.

Bugatti EB110 Supersport uit 1994 - 2 miljoen euro

Het kroonjuweel van de Zoute Grand Prix. Deze Bugatti werd gebouwd in 1994 naar aanleiding van de 110de verjaardag van bezieler Ettore Bugatti. Het was ook de eerste wagen die uitkwam nadat de constructeur het in de jaren 50 voor bekeken hield. De EB110 Supersport was in de jaren 90 de eerste auto die een topsnelheid boven de 300 km/u haalde. Hij snelt van 0 naar 100 km/u in 3,26 secondes, wat toen uitzonderlijk was. Dit wordt de duurste wagen die zondag tijdens de Bonhams Sale van de hand zal gaan. Volgens de veilingmeesters is de kans reëel dat een verkoopprijs van 2,5 miljoen euro gehaald wordt.

© jve

Ferrari F40 uit 1989 - 1,5 miljoen euro

De posterauto die ieder kind geboren in de jaren 90 wel in zijn kamer hangen had. De knalrode F40 is het laatste model dat uitkwam onder het bewind van de legendarische Enzo Ferrari. Dit model uit 1989 heeft extra couleur locale, want hij werd in België geleverd en is nog steeds in het bezit van de eerste eigenaar. Het gaat om een landgenoot die er amper 1.790 km mee reed.

© jve

McLaren Elva - 1,7 miljoen euroGeen historisch exemplaar, wél splinternieuw en uniek. Deze roadster is te bewonderen tijdens Zoute Prado en kost ruw geschat zo’n 1,7 miljoen euro, afhankelijk van de opties. De wagen is een eerbetoon aan de jaren 50 en bezieler Bruce McLaren. Wereldwijd worden er maar 149 stuks van gemaakt. Speciale snufjes: een ‘Air Management System’, dat je tijdens het rijden het gevoel geeft in een bubbel te rijden ook al heeft de wagen geen windscherm. Ook het koetswerk uit carbon en de aangepaste helmen en brillen zitten mee in de prijs. De Elva spurt van 0 naar 100 km/u in amper 2,7 seconden.

© jve

Touring Superleggera Aero 3 - 1,5 miljoen euro

Een échte prijs plakken op de Superleggera Aero 3 is moeilijk: je koopt eerst het onderstel aan, en daarna overloop je een waaier aan opties waarbij je dan eigenlijk je eigen supercar creëert. De Aero 3 is gebaseerd op de Ferrari F12 Berlinetta en wordt door kenners unaniem aangeduid als blikvanger tijdens Zoute Prado. Hij gaat in 3,1 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 339 km/u.