Dat Marie-Antoinette, de vrouw van Lodewijk XVI, bevriend was met de Zweedse graaf Von Fersen, was nooit een geheim. Maar dat er meer dan louter vriendschap speelde tussen de twee, kon enkel worden vermoed. Tot nu, want na bijna 150 jaar onderzoek hebben wetenschappers ontdekt wat er onder de doorgestreepte passages zit in de brieven van de koninging aan haar vermeende minnaar.