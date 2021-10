Wat veel kinderen saai vinden, verpakte Maxim (10) in spelvorm. Nu is het ‘Speelgoed van het jaar’

Tussen speelgoedkleppers zoals Playmobil en Nikko ging ook de tienjarige Maxim woensdagmiddag met een prijs lopen tijdens de uitreiking van ‘Speelgoed van het Jaar’. In de categorie Educatief Speelgoed won zijn maXimaal . “Een spelletje dat ik bedacht om de maaltafels te leren”, vertelt de jongen uit Leuven. “Veel kinderen vinden dat saai, dus wou ik een leukere manier vinden.”

Samen met zijn papa en zijn meter, die grafisch vormgeefster is, bracht hij het spelletje uit dat intussen al liefst 18.000 keer verkocht is. “Je kan het nu ook kopen in Nederland”, zegt Maxim. “Maar het zou cool zijn mochten we tot in Amerika raken. We hebben intussen ook een versie met de deeltafels en denken na over een met plus en min.” Wat de jongeman later wil worden? “Misschien wel professioneel spelletjesmaker.”(csn)