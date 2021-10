Hier rolt robotagent Xavier door de straten om de orde te handhaven

Robots die patrouilleren door de straten. In Singapore is het geen sciencefiction meer. Sinds kort zorgt een robot, die luistert naar de naam Xavier, er voor orde in het straatbeeld.

Roken op plekken waar het niet mag, je fiets verkeerd parkeren, de coronamaatregelen overtreden, met een motor op een voetpad rijden ... In Singapore kom er je niet meer mee weg. Het land staat er sowieso al om bekend zijn burgers goed in de gaten te houden – van bewakingscamera’s aan lantaarnpalen, het controleren van internetverbindingen tot gezichtsherkenningssoftware – maar nu zijn ze toch nog een stapje verder gegaan.

Tegenwoordig kan je op straat ‘Xavier’ tegenkomen. Een blauw-witte robot op vier wielen met tal van camera’s bovenop. Hij moet mensen aanspreken op ‘ongewenst sociaal gedrag’. Als Xavier een overtreding detecteert, zal hij een melding sturen naar een controlecentrum. En zal hij daarna een boodschap meedelen aan de overtreders. Zo stopte de robot bijvoorbeeld voor een groepje oudere mensen dat naar een schaakwedstrijd aan het kijken was. “Hou alstublieft een meter afstand. Hou het alstublieft op vijf personen per groep”, riep de robot.

Xavier kan volledig zelf navigeren en zonder problemen voetgangers en obstakels vermijden. Ook is hij uitgerust met 360 graden-camera’s die video’s doorsturen naar een controlecentrum. Zelfs in het donker, want hij is uitgerust met infraroodcamera’s.

RoboCop

De patrouillerobots werden in september drie weken lang getest in het straatbeeld. Voor veel mensen was het even wennen. Verwijzingen naar RoboCop, een Amerikaanse sciencefiction-film uit 1987 over een cyborg politieagent, waren dan ook niet ver weg. Maar ook vragen rond privacy doken meteen op. Activiste Lee Yi Ting zei tegen persagentschap AFP: “Het draagt allemaal bij aan het gevoel dat mensen moeten opletten wat ze zeggen en wat ze doen in Singapore, veel meer dan in andere landen.”

Maar de overheid verdedigt de robots. Zij zeggen dat de robots tijdens de testperiode niet gebruikt werden om overtreders te identificeren of effectief actie te ondernemen. Zij zijn grote voorstander van de robots omdat die zo een tekort op de arbeidsmarkt kunnen opvullen.

