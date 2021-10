Pandora Papers maken met Solvay-telg Bernard de Laguiche eerste slachtoffer

Bernard de Laguiche, wiens naam deze week opdook in de Pandora Papers, stapt ‘om persoonlijke reden’ uit de raad van bestuur van Solvay. Dat heeft de chemiereus zelf aangekondigd. Het is, voor zo ver bekend, de eerste kop die rolt in het wereldwijde onderzoek naar geld dat werd versluisd naar belastingparadijzen om aan de fiscus te ontsnappen.

Het ontslag dateert al van 24 september. En Solvay geeft ook geen verder commentaar dan dat het “om persoonlijke reden is”. Maar het is een publiek geheim dat de meeste betrokkenen in het onderzoek de bui al voelden hangen. Zo ook Bernard de Laguiche, die op 2 september werd gecontacteerd door het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) dat toegang kreeg tot een lek van 11,9 miljoen documenten over offshoreconstructies. In een reactie zei hij zijn vermogen “te goeder trouw te hebben beheerd”. Dat hij de vlucht vooruit nam en zijn functies neerlegde, is geen toeval.

LEES OOK. Ook Beaulieu-telg duikt op in Pandora Papers: “Ik denk niet dat hij hier één minuut slaap voor zal laten” (+)

De Laguiche was één van de Solvay-families die opdoken in de Pandora Papers, naast Aubertin en de Wangen de Geroldseck Aux Vosges. Allemaal nazaten van de broers Alfred en Ernest Solvay. Samen zouden ze honderdduizenden Solvay-aandelen, die tientallen miljoenen euro’s waard zijn, ondergebracht hebben in een reeks postbusvennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Op die manier ontsnapt men aan de belasting op dividenden.

LEES OOK. Vertakt tot aan de koninklijke familie en een miljardenfortuin: de familie voor wie discretie een levensstijl is (+)

Meer dan een eeuw lang – tot in 1967 – was deel uitmaken van de familie een voorwaarde om te kunnen zetelen in het directiecomité of in de raad van bestuur. En dan nog duurde het tot 1998 voor Solvay een CEO kreeg die niet tot de familie behoorde. Niet dat die familie sindsdien de teugels heeft gelost: zo was Bernard de Laguiche van 2006 tot 2013 financieel directeur van het concern en stond hij aan het hoofd van de onderneming Solvac, die meer dan 2.300 erfgenamen van de Solvay-dynastie verenigt en vandaag meer dan 30 procent van de aandelen van de multinational bezit. Hij werd in Ukkel geboren maar heeft de dubbele Frans-Braziliaanse nationaliteit. Hij woont in Zuid-Brazilië, waar hij ook ‘voor eigen rekening’ zaken doet. Nu stapt hij dus op, zodat de raad van bestuur van Solvay nog maar veertien leden telt. Ook zijn mandaat bij Solvac heeft hij ter beschikking gesteld.

LEES OOK. OVERZICHT. Deze bekende Belgen en buitenlanders duiken op in Pandora Papers en dit wordt hen verweten (+)