Gavi staat aan de aftrap in halve finale Nations League en wordt zo jongste Spaanse international ooit

Hij verbreekt zo het 85 jaar oude record van Angel Zubieta Redondo. Die was in 1936 17 jaar en 284 dagen bij zijn debuut voor La Roja in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Tsjechoslowakije.

Gavi, die nog maar 363 minuten in het eerste elftal van Barcelona speelde, krijgt woensdag op het Spaanse middenveld het gezelschap van Barcelona-ploegmaat Sergio Busquets, de aanvoerder van Spanje, en Koke.

Verder koos Luis Enrique voor de verwacht elf. Doelman Unai Simon krijgt verdedigers César Azpilicueta, Aymeric Laporte, Pau Torres en Marcos Alonso voor zich. Voorin moeten Pablo Sarabia, Ferran Torres en Mikel Oyarzabal op zoek gaan naar doelpunten. Spanje kan in deze Nations League niet rekenen op sterkhouders als Alvaro Morata, Jordi Alba, Pedri, Gerard Moreno en Dani Olmo.

Aan Italiaanse zijde is aanvaller Ciro Immobile de belangrijkste afwezige. Ook die andere centrumspits, Andrea Belotti, ontbreekt. Bondscoach Roberto Mancini koos daarom voor Federico Bernardeschi als diepste man. Hij moet als een zogenaamde valse negen fungeren, met Federico Chiesa en Lorenzo Insigne aan zijn zijde.

Verder had Mancini nog een verrassing in petto. Centraal achterin krijgt Leonardo Bonucci het gezelschap van Alessandro Bastoni. De jonge Inter-verdediger krijgt de voorkeur op veteraan Giorgio Chiellini, die op de bank zit. Op de flanken staan Giovanni Di Lorenzo en Emerson Palmieri. Het ijzersterke middenveld, met Marco Verratti, Jorginho en Nicolo Barella, bleef intact. Voor doelman Gianluigi Donnarumma wordt het een terugkeer naar Milaan, enkele maanden na zijn vertrek bij Milan naar PSG. Donnarumma gaf vooraf al aan rekening te houden met fluitconcerten van de eigen fans.

. Opstellingen:

Italië: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci (cap.), Bastoni, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Bernardeschi, Insigne

Bondscoach: Roberto Mancini (Ita)

Spanje: Simon - Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alonso - Koke, Busquets (cap.), Gavi - Sarabia, F. Torres, Oyarzabal

Bondscoach: Luis Enrique (Spa)

