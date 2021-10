Prinses Claire verschijnt voor het eerst in bijna twee jaar in het openbaar

Prinses Claire (46) is opnieuw opgedoken. Het was al geleden van eind 2019 dat ze nog in het openbaar verscheen. Ze heeft vandaag de Focus Aarde-prijs uitgereikt.

Daar is ze eindelijk opnieuw. Voor het eerst in 658 dagen is prinses Claire aanwezig op een activiteit van het koningshuis. Het was al van 18 december 2019, bij het kerstconcert op het koninklijk paleis, geleden dat ze nog aan een officiële gelegenheid deelnam.

Afgelopen jaren doken er geregeld geruchten op dat prins Laurent en Claire niet langer een koppel zouden vormen. Het paleis ontkende die geruchten steevast. Vorig jaar werd er nog met spoed een kerstkaart van het volledige gezin de wereld in gestuurd. En ook afgelopen zomer kwam de relatie van Laurent en Claire weer onder de aandacht. Ze zouden niet langer een koppel vormen en gescheiden leven. Prins Laurent probeerde de geruchten over een mogelijke scheiding in te dijken. Zo bezorgde hij Le Soir exclusieve foto’s van een bezoek aan père Gilbert in Frankrijk. En ook twee weken geleden ging het gezin naar een concert in Brussel.

Prinses Claire heeft vandaag de Focus Aarde-prijs uitgereikt in aanwezigheid van Koning Albert en Koningin Paola. Die prijs wordt op initiatief van de Stichting Koningin Paola elk jaar toegekend aan de beste geïntegreerde proeven (GIP) van leerlingen van het KSO, TSO, BSO en vakoverschrijdende groepsprojecten van leerlingen uit het BuSO en CDO met als onderwerp de aarde of de ruimte(vaart).

Ook opvallend: Claire droeg op de prijsuitreiking een jasje dat wellicht van Paola komt. Dat merkte twitteraar Modekoningin Mathilde op.

