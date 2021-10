Aaron Dewitte is de inbraken beu.

Een zoveelste inbraak in een bestelwagen deze week was de spreekwoordelijke druppel voor Dave, Brian en Aaron. De drie Wervikenaren starten een burgerwacht en roepen inwoners op om mee te doen. Voorwaarde is wel dat ze zelf niets ondernemen wanneer ze dieven betrappen. Geen cowboytoestanden dus.