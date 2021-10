Overname Newcastle door Saoedische investeerders opnieuw dichterbij na deal met Qatari

Premier League-club Newcastle United zou opnieuw dichtbij een overname staan door een Saoedisch staatsinvesteringsfonds. Dat berichten woensdag diverse Engelse media. Reden voor de toenadering is de deal tussen Saoedi-Arabië en de Qatarese mediagigant beIN Sports.

Een geschil tussen Saoedi-Arabië en Qatar was vorige zomer de grootste struikelblok bij de overname van Newcastle United. Het Qatarese beIN Sports bezit de exclusieve tv-rechten voor de Premier League in het Midden-Oosten, maar die zender was door een om politieke redenen ingestelde blokkade door de Saoedische regering niet te ontvangen voor de Saoedische fans. Die zochten daarom massaal hun toevlucht tot BeoutQ, een piratenzender die illegaal de Premier League-wedstrijden uitzond. Qatar beschuldigde het Saoedische regime ervan dat het achter de piratenzender zat. Intussen werd het geschil bijgelegd en werd de blokkade door de Saoedische regering opgeheven.

Een overname van Newcastle United zou daarom ook weer op tafel liggen. De Saoedi’s hadden vorig jaar zo’n 333 miljoen euro veil voor de Magpies. Newcastle verkeert onder eigenaar Mike Ashley al enkele jaren in zwaar weer. Vorig jaar beëindigde het team de Premier League als twaalfde. Momenteel is Newcastle na zeven speeldagen negentiende en voorlaatste, met slechts drie punten. De Magpies konden dit seizoen nog niet winnen.