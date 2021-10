Het wonder van Arthur Theate: weggestuurd bij Genk en Standard, afgewezen door derdeklassers, nu Rode Duivel

Wat een dag voor Arthur Theate (21). ’s Ochtends pronkte hij nog als Koning Arthur in de ‘Corriere dello Sport’, ’s middags mocht hij mee naar de Nations League. En dat voor een verdediger die dik een jaar geleden met moeite een ploeg vond.

Bij de Rode Duivels is Thorgan Hazard out, Jason Denayer trainde gisterenochtend niet mee en dus nam Roberto Martinez een extra speler mee. Arthur Theate glunderde toen hij het vliegtuig opstapte. De jonge Luikenaar beleeft een droom. In de zomer van 2020 kende niemand de man met de lange haren. Theate was zijn carrière begonnen als spits bij Eupen, maar verhuisde als jonkie naar Genk, waar hij omgevormd werd tot verdediger. In Limburg wisten ze niet goed wat aan te vangen met Theate: keihard, maar niet altijd verfijnd. Na drie jaar bij de Genkse U17 vertrok hij naar Standard, maar ook in Luik vonden ze hem een twijfelgeval. Hij keerde nog eens terug naar Genk, verhuisde toen weer naar de Standard-beloften. Heen- en terug, tot iedereen het beu was.

In de zomer van 2020 zat de speler zonder club. Zijn vader Jean-Michel – ex-speler van FC Luik – en zijn makelaar boden hem zelfs aan bij derdeklassers, maar niemand hapte toe. Tot KV Oostende Belgische spelers zocht en hem tien dagen liet testen. Coach Alexander Blessin raakte onder de indruk van de energiebom en de kustploeg bood hem een contract tot 2023 aan.

Theate verdween niet meer uit de ploeg bij KVO. Hij werd een steunpilaar en maakte in 36 matchen zelfs 5 goals. Plots was die jongen die begon met 150.000 euro marktwaarde miljoenen waard. Velen wilden de linksvoetige verdediger. Van Engelse teams tot Köln en Bologna. Het waren de Italianen die aan het langste eind trokken voor zo’n 6 miljoen euro. Bij zijn eerste basisplaats tegen Lazio (3-0) was Theate goed voor een assist en een goal. King Arthur. Hij is samen met de nu geblesseerde Vanheusden en Delcroix de toekomst van onze defensie.(jug)