Voetballer Niels De Wolf (27) overleden nadat hij dit weekend in elkaar zakte in kleedkamer

Niels De Wolf, de 27-jarige voetballer van White Star Sombeke die zondag kort na zijn vervanging in de kleedkamer in elkaar zakte, is woensdag overleden. De jongeman uit Hamme werd de voorbije dagen in een kunstmatige coma gehouden.

LEES OOK. Niels (27) scoort, vraagt vervanging en zakt in elkaar: “Gelukkig vond ploegmaat hem in de douches”

Afgelopen zondag zette Niels De Wolf tegen Verrebroek in de 72ste minuut met de 2-0 zijn club op weg naar de eerste zege in enkele wedstrijden, maar even later gebeurde het drama. “Niels vroeg na zijn doelpunt om vervangen te worden en trok onmiddellijk naar de kleedkamer”, vertelde oma Nadine Bruggeman uit Hamme eerder deze week.

In de kleedkamer is de jonge voetballer in elkaar gezakt. Een ploegmaat vond Niels op de grond aan de douches. Niels had geen hartaandoeningen. Met een defibrillator hebben de hulpdiensten en de mug zich ontfermd over de speler. Maandag werd de jonge sporter nog in een kunstmatige coma gehouden op intensieve zorg.

Niels De Wolf genoot zijn jeugdopleiding bij Lokeren. Nadien verdedigde hij drie seizoenen de kleuren van SK Berlare. De Wolf was aan zijn derde seizoen bij WS Sombeke bezig.(divb)