Rechter blokkeert strenge anti-abortuswetgeving Texas tijdelijk

Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft de strenge anti-abortuswetgeving die daar eerder deze maand werd ingevoerd, tijdelijk geblokkeerd. Rechter Robert Pitman heeft woensdag besloten dat de wet niet mag worden gehandhaafd. Vrouwen mogen dus nog legaal een abortus laten uitvoeren terwijl rechtszaken over de wetgeving voortgezet worden. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot eerder dat de wet tot een definitieve uitspraak van kracht mocht blijven.

President Joe Biden had de “bizarre en extreme” wet in Texas sterk veroordeeld en zijn regering klaagde de staat Texas aan. Het besluit van Pitman komt als reactie op die aanklacht. Biden zei dat zijn regering zoekt naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen toegang te laten krijgen tot veilige en legale abortus.

“Deze rechtbank zal niet toestaan dat deze choquerende beroving van zo’n belangrijk recht nog een dag langer aanhoudt”, schrijft de rechter in zijn motivering. De staat Texas kan nog beroep aantekenen. De uitspraak geldt als een grote zege voor de regering van Biden.

Naar schatting 85 procent van de Texaanse vrouwen die hun zwangerschap willen laten beëindigen zou dat niet meer in Texas kunnen doen. Een staat mag geen enkele vrouw dat recht ontzeggen voordat de baby levensvatbaar is, beargumenteerde de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland in de aanklacht. Dat is volgens een uitspraak van het Hooggerechtshof in 1973 ongeveer de 24e zwangerschapsweek.