Minstens 20 doden bij aardbeving in Pakistan

Bij een aardbeving in het zuiden van Pakistan zijn donderdagochtend minstens twintig mensen om het leven gekomen, zo meldden de lokale autoriteiten. Er is ook sprake van meer dan 200 gewonden. De beving had volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS een magnitude van 5,7.

Een verantwoordelijke van de provincie Beloetsjistan, Suhail Anwar Hashm, zegt dat er meldingen binnenliepen over 20 dodelijke slachtoffers. De reddingsoperaties zijn aan de gang. Vele slachtoffers lieten het leven toen hun gebouw instortte. Onder de slachtoffers zijn ook een vrouw en zes kinderen.

De stad Harnai is het zwaarst getroffen. De stad ligt in de bergen, in een gebied dat moeilijk bereikbaar is voor de hulpdiensten.

De autoriteiten gaan helikopters naar het gebied sturen voor de reddingsoperaties en om gewonden te evacueren.

De schok was te voelen tot in provinciehoofdstad Quetta, zo’n honderd kilometer verderop.

