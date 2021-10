Mechelen

“Alweer KV Mechelen”, moeten ze in de Dijlestad denken nu de club volgens de speurders een van de twaalf eersteklassers is die meewerkte aan het systeem-Veljkovic. Sterker nog: met ruim 10 miljoen euro is stamnummer 25 goed voor een derde van alle valse facturen in Operatie Zero. Een portret van een aantrekkelijke bruid die te vaak valt op de verkeerde mannen.