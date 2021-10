Voedingsbedrijf Ter Beke krijgt merken als Marcassou en Aoste in handen

De Oost-Vlaamse voedingsgroep Ter Beke neemt de activiteiten van Sigma over in België (Imperial) en Nederland (Stegeman). Dat heeft het bedrijf, met hoofdzetel in Lievegem, donderdag bekendgemaakt. Het krijgt zo bekende vleesmerken als Marcassou en Aoste in handen.

Ter Beke krijgt door de overname zes productievestigingen in handen, waarvan vijf in België (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor en Champion) en één in Nederland. En het neemt bekende merken in de portefeuille als Marcassou, Imperial, Leielander, Stegeman en Bistro en merken in licentie gegeven door Sigma zoals Aoste en Justin Bridou.

De overname moet nog groen licht krijgen van de mededingingsautoriteiten.